Уклонист с Днепропетровщины пытался сбежать за границу, переплыв реку

Об этом рассказали закарпатские пограничники. По словам правоохранителей, мужчину задержали, когда тот пытался переплыть реку Тиса. С собой он взял немного вещей и документов, завернутых в полиэтилен.
Форсировать горную реку мужчина хотел ночью, чтобы его не заметили пограничники. Но план провалился и уклониста задержали.
Пограничники не раз предупреждали об опасности, а с начала полномасштабной войны в реке Тиса обнаружили 12 утопающих, пытавшихся пересечь границу.
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