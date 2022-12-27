Уклонист с Днепропетровщины пытался сбежать за границу, переплыв реку

Житель Днепропетровщины пытался сбежать за границу, переплыв реку.

Об этом рассказали закарпатские пограничники. По словам правоохранителей, мужчину задержали, когда тот пытался переплыть реку Тиса. С собой он взял немного вещей и документов, завернутых в полиэтилен.

Форсировать горную реку мужчина хотел ночью, чтобы его не заметили пограничники. Но план провалился и уклониста задержали.

Пограничники не раз предупреждали об опасности, а с начала полномасштабной войны в реке Тиса обнаружили 12 утопающих, пытавшихся пересечь границу.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: