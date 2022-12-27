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Уклонист с Днепропетровщины пытался сбежать за границу, переплыв реку

Сегодня 13:45
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Житель Днепропетровщины пытался сбежать за границу, переплыв реку.

Новости Днепра про Уклонист с Днепропетровщины пытался сбежать за границу, переплыв реку

Об этом рассказали закарпатские пограничники. По словам правоохранителей, мужчину задержали, когда тот пытался переплыть реку Тиса. С собой он взял немного вещей и документов, завернутых в полиэтилен.

Форсировать горную реку мужчина хотел ночью, чтобы его не заметили пограничники. Но план провалился и уклониста задержали.

Пограничники не раз предупреждали об опасности, а с начала полномасштабной войны в реке Тиса обнаружили 12 утопающих, пытавшихся пересечь границу.

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