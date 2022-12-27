Ухилянт з Дніпропетровщини намагався річкою втекти за кордон

Мешканець Дніпропетровщини намагався втекти за кордон перепливши річку.

Про це розповіли закарпатські прикордонники. За словами правоохоронців, чоловіка затримали, коли той намагався перепливсти річку Тиса. З собою він взяв трохи речей та документів, які загорнув в поліетилен.

Форсувати гірську річку чоловік хотів вночі, щоб його не помітили прикордонники. Але план провалився та відчайдуха затримали.

Прикордонники не раз попереджали про небезпеку, а з початку повномасштабної війни у річці Тиса знайшли 12 потопельників, які намагалися перетнути кордон.

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