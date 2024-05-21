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  • Відстрочка від мобілізації для чоловіків, які отримують другу вищу освіту: хто отримає

Відстрочка від мобілізації для чоловіків, які отримують другу вищу освіту: хто отримає

Сьогодні 10:32
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Відстрочку від мобілізації залишать, але не для всіх.

Новости Днепра про Відстрочка від мобілізації для чоловіків, які отримують другу вищу освіту: хто отримає

В Україні чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак вона надається лише до кінця поточного навчального року. Водночас нові абітурієнти скористатися такою можливістю не зможуть.

У положеннях закону про мобілізацію йдеться, що відстрочку збережуть лише тим студентам, які здобувають послідовну освіту. Тобто першу вищу освіту відразу після закінчення школи або коледжу.

Також все ще не підлягають мобілізації до Збройних сил України наступні категорії:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України “Про освіту”, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;
  • наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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Новости Днепра про Відстрочка від мобілізації для чоловіків, які отримують другу вищу освіту: хто отримаєУкраїнська

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