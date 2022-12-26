На Дніпропетровщині колишній в’язень викрав у 70-річного дідуся 140 тис. грн та золоті прикраси

У Кам'янському раніше судимий 37-річний чоловік викрав у 70-річного дідуся всі його заощадження та золоті прикраси.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними слідства, з серпня зловмисник працював у дідуся та допомагав йому по домогосподарству. Одного дня підозрюваний побачив у гаражі схованку із грошима та золотими прикрасами і вирішив обікрасти господаря.

Перший раз, 13 грудня, він викрав частину грошей, коли потерпілий займався хатніми справами. Другий раз, у ніч із 16 на 17 грудня, чоловік прокрався до схованки та забрав усі гроші та золоті прикраси.

Загалом підозрюваний викрав у жертви майже 140 тисяч гривень та дорогоцінності. Частину грошей він витратив на особисті потреби, а залишок та золоті вироби сховав у схованку неподалік від місця мешкання.

Пізніше зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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