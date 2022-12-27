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  • Заммера Дніпра пропонує обміняти голову знесеного Дубініна на вкраденого енота із Херсону

Заммера Дніпра пропонує обміняти голову знесеного Дубініна на вкраденого енота із Херсону

Сьогодні 11:09
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Заммера Дніпра пропонує поміняти пам’ятник Дубініну на єнота з Херсону.

Новости Днепра про Заммера Дніпра пропонує обміняти голову знесеного Дубініна на вкраденого енота із Херсону

26 грудня у Дніпрі демонтували ще два пам’ятники, які є символами радянської влади. Попрощалися із Максимом Горьким та Валерієм Чкаловим. Як зазначив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, залишається демонтувати ще три пам’ятники – Ломоносову, Матросову та Юхиму Пушкіну (більше відомий як Танк). Проте це зроблять вже в новому році, адже монумент Ломоносова важко демонтувати, адже конструкція щільно закріплена.

Наразі пам’ятники перебуватимуть на території одного із комунальних підприємств. Подальшу долю цих монументів вирішать пізніше. Проте Михайло Лисенко запропонував віддати голову Дубініна на обмін та повернути херсонського єнота, якого вкрали росіяни, коли тікали з правобережної Херсонщини.

 

Але я вже пропонував обміняти голову піонера Дубініна на викраденого російськими окупантами єнота із Херсона», – зазначив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. 

Новости Днепра про Заммера Дніпра пропонує обміняти голову знесеного Дубініна на вкраденого енота із Херсону

Нагадаємо, новина про те, що росіяни забрали з собою єнота підірвала мережу. Хтось сміявся з абсурдності ситуації, адже одна із пропагандисток раділа тому, що ворожій армії вдалося вкрасти тварину, а українці в соцмережах почали робити меми та вимагати обміну єнота.

Навіть в Міноборони України офіційно пообіцяли повернути херсонського єнотика додому.

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Новости Днепра про Заммера Дніпра пропонує обміняти голову знесеного Дубініна на вкраденого енота із ХерсонуУкраїнська

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