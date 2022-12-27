У Дніпрі замінували ліцеї, вокзал та торговельні центри

У Дніпрі протягом минулої доби надходили повідомлення про мінування торговельних центрів та шкіл.

Як повідомили в міськраді Дніпра, протягом доби було два повідомлення про замінування. Листи надійшли електронною поштою від невідомих осіб.

Першою ціллю мінувальників був ліцей номер 3 в Дніпрі. На місце виїхали поліціянти які перевірили приміщення школи. Крім цього, перевірили ще 14 ліцеїв в Дніпрі та області. Довелося евакуювати 145 людей. На щастя, вибухівку не знайшли.

Також в місті перевіряли залізничний вокзал та два торговельні центри. Невідомий надіслав лист з погрозами підірвати ці будівлі.

Під час перевірки людей не евакуйовували та вибухівку не знайшли.

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