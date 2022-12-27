Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі замінували ліцеї, вокзал та торговельні центри

Сьогодні 10:22
просмотров

У Дніпрі протягом минулої доби надходили повідомлення про мінування торговельних центрів та шкіл.

Новости Днепра про У Дніпрі замінували ліцеї, вокзал та торговельні центри

Як повідомили в міськраді Дніпра, протягом доби було два повідомлення про замінування. Листи надійшли електронною поштою від невідомих осіб.

Першою ціллю мінувальників був ліцей номер 3 в Дніпрі. На місце виїхали поліціянти які перевірили приміщення школи. Крім цього, перевірили ще 14 ліцеїв в Дніпрі та області. Довелося евакуювати 145 людей. На щастя, вибухівку не знайшли.

Також в місті перевіряли залізничний вокзал та два торговельні центри. Невідомий надіслав лист з погрозами підірвати ці будівлі.

Під час перевірки людей не евакуйовували та вибухівку не знайшли.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі замінували ліцеї, вокзал та торговельні центриУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро’яснення поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Що загрожує порушникам комендантського часу у Новорічну ніч: ро’яснення поліції

    В Нацполіції розповіли, яке покарання чекає на порушників, повідомляє прес-служба…

    ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, – Генштаб

    Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 26 грудня…

    Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Багато руйнувань: ворог 5 разів за ніч обстріляв Дніпропетровщину

    Вночі 27 грудня окупанти атакували Нікопольський район з «Градів» та…

    Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Вибух на аеродромі Енгельс-2 зірвав новий масований удар РФ по Україні — Арестович

    Російські окупанти в понеділок, 26 грудня, планували новий масований удар…

    Наверх