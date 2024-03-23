Угрожает большой штраф: когда на Днепропетровщине нельзя ловить рыбу

С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начинается нерестовый запрет на отлов водных биоресурсов. Конкретные сроки для каждого водоема сообщили в Днепропетровском рыбоохранном патруле.
В Каменском водохранилище она продлится с 8 апреля по 16 июня, в Днепровском водохранилище – с 5 апреля по 13 июня, во всех других водохранилищах – с 1 апреля по 9 июня, на всех реках и их корневых водах (руслах рек со всеми действующими рукавами, заливами) в пределах Днепропетровской области – с 1 апреля по 20 мая, а в других придаточных водоемах рек – с 01 апреля по 30 июня.
Во время нереста разрешается исключительно любительское рыболовство крючковыми орудиями ловли с количеством крючков не более двух на рыбалку или спиннингом с одной искусственной приманкой.
Рыбачить можно с берега за пределами нерестилищ. Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе с превышением разрешенной суточной нормы отлова – 3 килограмма и 1 шт.
Кроме того, в соответствии с Правилами промышленного рыболовства в рыбохозяйственных водных объектах Украины запрещается добыча водных живых ресурсов в данный период.
Нарушение правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов за нарушение правил рыболовства согласно КУоАП составляет от 34 до 680 грн. За незаконное занятие рыбным промыслом, нанесшее существенный вред, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 249 УКУ. Штраф от 17 000 до 51 000 грн или ограничением свободы сроком до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.
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