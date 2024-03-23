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Загрожує великий штраф: коли на Дніпропетровщині не можна ловити рибу

Сьогодні 19:45
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Новости Днепра про Загрожує великий штраф: коли на Дніпропетровщині не можна ловити рибу

З 1 квітня 2024 року в Дніпропетровській області розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.
Конкретні терміни для кожної водойми повідомили у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі.

У Кам’янському водосховищі вона триватиме з 8 квітня по 16 червня, у Дніпровському водосховищі – з 5 квітня по 13 червня, у всіх інших водосховищах – з 1 квітня по 9 червня, на всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, затоками, затонами) в межах Дніпропетровської області – з 1 квітня по 20 травня, а у інших придаткових водоймах річок – з 01 квітня по 30 червня.

Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями лову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

Рибалити можна з берега за межами нерестовищ (межі визначені у наказі за посиланням). Забороняється здійснення будь-якого іншого способу вилову, в тому числі, з перевищенням дозволеної добової норми вилову – 3 кілограми та 1 шт.

Крім того, відповідно до Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах України забороняється добування водних живих ресурсів в даний період.

Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду, передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 17 000 до 51 000 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

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Новости Днепра про Загрожує великий штраф: коли на Дніпропетровщині не можна ловити рибуУкраїнська Новости Днепра про Загрожує великий штраф: коли на Дніпропетровщині не можна ловити рибуРусский

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