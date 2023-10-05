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Новости Тысячам людей в Днепре и области с 9 по 13 октября будут выключать свет: все адреса
Тысячам людей в Днепре и области с 9 по 13 октября будут выключать свет: все адреса
Отключений очень много.
Центральная энергетическая компания в очередной раз известила о плановых отключениях света на следующей неделе. В этот раз их действительно много. Немало в частном секторе, поэтому будут выключать всю улицу.
Света иногда может не быть более 12 часов, но энергетики надеются, что до такого не дойдет.
Публикуем весь список адресов, где будут выключать электроэнергию с 9 по 13 октября. Без света временно будут жители Днепра, Павлограда, Кривого Рога, Вольногорска и Желтых Вод.
Днепр
9 октября с 8 до 17:00
улица Экскаваторная 1,10,11,11А,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Б,17,19,2,21,23,25,2А,3,4,4А,5,6, 7,8,9;
улица Звенигородская, 8;
улица Майкопская 1,5,7,9;
улица Пасечная 1,3;
улица Уманская 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9,9А
улица Василия Слипака 51;
улица Гладкова 37,39
10 октября с 8 до 20:00
улица Гладкова 22,24,26,28,30,32,36;
улица Инженерная 10,12,7,7А,7Б,7В,8;
улица Казакевича 5,7,9;
улица Калужская 2;
улица Казака Мамая 12,14,16,18,20
10 октября с 8 до 17:00
Экскаваторная улица 27,27А,29;
улица Майкопская 11,13,15,17,58,60,62;
улица Пасечная 10,10А,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,29,2Б, 30,31,32,34,36,38,4,40,42,5,6,7,8,9
11 октября с 8 до 17:00
улица Академика Янгеля 35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59;
улица Архитектора Заболотного 1-19,19А,2,20-24,26,3,4,5,6,7,8,9;
улица Василия Слипака 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,21А,22,24,26,28,28А,2А,3,30 ,32,34,4,5,6,66,7,8,9;
улица Грушевая 1,10,11,11А,12,14,16,1А,2,3,4,5,6,7,8,9;
улица Энергетическая 11,2А,7,9,9А,9Д;
улица Ивана Франко 22,24,26,28,30, 32 – 39А,40,41,43,45,47,49,51,53,55,57;
улица Корейская, 10,10А,12,2,2А,4,6,8,8А;
улица Матросская 1,10 — 19, 2, 20 — 29, 3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,41П,42,43,44,45, 46,47,48,5,50,52,6,7,8,9;
улица Молодежная 10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30, 31,32,34,4,5,6,7,8,9;
улица Новокрымская 50,52,54,56,56А,58;
улица Осипа Бодянского 1,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,2,20,24,3,4,5,6,7,7А,8,9;
улица Панельная 1,10,10А,11А,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,3/2,33,34,36,36А,4,5,6,7,8,9;
улица Победы 212,214,216;
улица Ржевская, 10,2,4,6,8;
улица Рабочая 77;
улица Софиевская 10,12;
улица Шинная 3,4;
переулок Ключевой 1,3,5;
переулок Матросский 1,10,12,14,17,19,2,23,25,3,4,5,6,8;
переулок Молодежный 14А,15;
проспект Богдана Хмельницкого 116,139,144,50,52,53,54,55,56,58,59,60,60А,62,63,64,65,66,67,68,70,93;
тупик Строительный 10,11,12,2,3,4,5,6,6А,7,8;
12 октября с 8 до 17:00
улица Агрономическая 1,10,11,13,15,17,19,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;
улица Ангарская 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
улица Астраханская 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,7А,8,9;
улица Ачинская 1,3,5,7,9; улица Мартовская 11,13,15,17,19,21,7,9;
улица Отрадная 1,10,11,12,13,2,2А,3,4,5,6,6Б,7,8;
улица Гладкова 38А;
улица Говорова 1,10,12,14,16,1А,2,2А,3,4,5,6,7,8;
улица Днепровская 1,10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,2,20,21,21А,22,3,4,5,6,7, 8,9;
улица Эстонская 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,2,20,21,22,23,24,3,4,5,6,7,8, 9;
улица Казака Мамая – почти вся
улица Константиновская 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;
улица Ленская 1,10,11,12,12А,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9,9/1;
улица Макаренко 1,10,11,12,13,14,15,15А,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,23,24,25,26,27,29,3, 31,4,5,6,7,8,8А,9;
улица Монтажная – почти вся
улица Моцарта 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
улица Новикова-Прибоя 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;
улица Александры Рындовской – почти вся
улица Павла Тычины 1,1В,3,5,7;
улица Патриотическая 1,11,13,15А,15Б,17,19,21,3,5,7,9;
улица Победы – почти вся;
улица Печерская 1,11,13,15,17,1А,2,3,3А,4,5,6,7,9;
улица Привольная 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,3,4,4А,5,7,7А,9;
улица Августа 11,11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19,21,23,25,27,29,7,9;
улица Серпуховская 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
улица Солидарная 1,11,13,15,1А,3,4А,5,7,9;
улица Софиевская, 18;
улица Старицкого 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,5,6,7,8,9;
улица Старова 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;
улица Сурская – вся улица
улица Филатова 1,2,3,4,5,7;
Жил.массив Тополь-1;
переулок Анжерский 1,11,123,13,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;
переулок Пожарского 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,7А,8;
переулок Студенческий 1,10,11,12,13,14,15,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;
ОКСТ «Железнодорожник», дел. 1-8 кад.
13 октября с 8 до 17:00
улица Василия Слипака 23,25;
улица Гладкова 47;
улица Ивана Франко 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,20А,21,23,25,27,29,3,31,31А,4 ,5,6,7,8,9;
улица Победы 200,202,204,206,208,210;
переулок Ивана Франко 1,11,11А,13,15,3,5,7,9
Кривой Рог
9 октября с 7 до 17:00
10 октября с 7 до 17:00
12 октября с 7 до 17:00
улица Строительная 1,10,1А,2,2Б,3,3А,4,5,6,8;
улица Радужная 10,11,13,15,3,4,41,6,7,9;
улица Энергетическая 1,11,12,2,23,3,4,5,6,8;
улица Новогодняя 1,10,14,16,18,2,22,6,7,8;
улица Победителей 1,11,2,3,4,5,59,6,7,8,9;
улица Елочная 10,11,13,14,16,2,5,6,8,9;
Садоводческое Общество «Дружба» 345;
Садоводческое общество «Дружба» 345
Павлоград
9 октября с 8 до 17:00
улица Героев Украины 2,4,4А,4Б;
улица Дмитрия Бочарникова, 12;
улица Заводская 44;
улица Плосконоса Игоря 1; ;
10 октября с 8 до 17:00
улица Героев Украины 1,10,12,12А,14Б,15,17,19,2,21,23,25,4,6,8,8А;
улица Дмитрия Бочарникова 11,11А,11Г,11Д,12А,14,15,16,18,20,21,22,23,25,27,9А;
улица Заводская 40; улица Заречная 1,10,11,12,13,15,2,3,4,5,6,7,8,9;
улица Кабака 1,2,3,4,5,6,7,8,9;
улица Кольцевая 4;
переулок Заречный 1,2,3,4; ;
11 октября с 8 до 17:00
13 октября с 8 до 18:00 Вольногорск
9 октября с 8 до 13:00
улица Варена 30А;
улица Центральная 27,29;
улица Юрия Устенко 15
9 октября с 12:00 до 17:00
улица Центральная 29А,31А
10 октября с 8 до 13:00
улица Вареная, 14;
улица Горняков 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,3,4,5,6,7,8,9;
улица Металлург 10,13,20,21,23,27,28,289,490,55,58;
улица Степная 13,15,17,21,23,29;
улица Центральная 1,11,13,15,17,19,21,23,25,3,5,7,9;
улица Юрия Устенко 14
10 октября с 12 до 17:00
улица Центральная 37А,39,39А,43,45
Желтые Воды
9 октября с 8 до 17:00
бульвар Свободы 45,47,49В,51,53;
улица Богуна 40;
улица Героев Чернобыля 35,35Б,37,37А;
улица Казацкой Славы 10,12,14,16,20,22,26,26А,
10 октября с 8 до 17:00
улица Сентябрьская — вся улица
улица Григория Потапова 1,12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,30,34,38,4,44,46,48,50,52,54,56,58,6 ,60,64,8;
улица Даниила Нечая 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,2А,3,4,5,7,8,9,;
улица Донбасовская – почти вся улица
улица Октябрьская 5;
улица Калиновая 16,2,3,8;
улица Кооперативная 100,104,112,114,116,118,124,126,31,33,35,37,39,41,43,45,47,84,86,88,92,94,96,98,;
улица Мостовая – почти вся улица;
улица Набережная 43,5,7,8,9;
улица Победы – почти вся улица
улица Почтовая — почти вся улица
улица С. Федорченко 1,11,13,15,17,19,2,25,27,29,3,31,4,5,7,8,9;
улица Футбольная – почти вся улица
улица Яровая 2;
переулок Медовый 1,2,3,4,5,7,8;
переулок Победы 2,29,2А,2Б,2В;
Разъезд Тищенко 7,; ;
10 октября с 8 до 17:00
бульвар Свободы 45,47,49В,51,53;
улица Богуна 40;
улица Героев Чернобыля 35,35Б,37,37А;
улица Казацкой Славы 10,12,14,16,20,22,26,26А,
улица Казацкой Славы 10,12,14,16,
11 октября с 8 до 17:00
улица Авангардная 101,103,105,107,109,111,113,115,117,57Д,59,63,63А,79,81,83,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98
улица Богуна 105,107,109,111,113,117,119,123,125,127,129,131,133,135,137,1Г,68,70,72,74,76,78,80,80А/4,8
улица Волонтерская, 62;
улица Героев Украины 27,29,31,31А,33,33А,35,37,38,40;
улица Героев Чернобыля 18,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83;
улица Франко 11,13,7,9;
улица Шевченко 12,12А,12Б,14,15,16,17,18,19,21;
площадь Елочный 1А;
переулок Азовский 10,12,14,16,18,2,20,22,24,6,8;
переулок Гастелло 4,41,43,45,47,49,51,53,55,57,6,8;
переулок Энтузиастов 2,2А,4,6;
переулок Мариупольский 10,12,14,16,16А,16Б,18,2,20,22,24,4,6,8;
переулок Мирный 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3, 30,31,32,33,35,36,38,4,40,42,44,46,48,5,50,52,5А,6,7,8,9;
переулок Молодежный 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31, 32,33,34,4,5,6,6А,7,8,9;
переулок Приветный 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30, 32,34,36,38,4,5,6,7,8,8А,9;
переулок Старицкого – весь
переулок Столбы 1,2,4,6,7; Разъезд Тищенко; ;
11 октября с 9 до 14:00
улица Авангардная 94;
улица Героев Украины 29,31,31А,33;
улица Франко 11,13,7,9;
улица Шевченко 14,16
12 октября с 8 до 12:00
улица Героев Чернобыля 16,49,
13 октября с 8 до 17:00
улица Мичурина 11,13,15,17,19,2,4,5,7,9;
улица Тимирязева 1,11,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9
13 октября с 12 до 15:45
улица Европейская 1Г,5;
улица Парковая 9;
улица Франко 2,4;
улица Хмельницкого 30,30А,34,34А;
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