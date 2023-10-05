Мошенники снова просят деньги от имени главы Днепропетровской ОВА

В Днепропетровской области людям рассылают письма от имени главы ОВА.

Это делают мошенники, чтобы выманить деньги. Об этом сообщил Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Руководители городов и предприниматели получают письма, якобы написанные руководителем Днепр ОВА Сергеем Лысаком. В них идет речь о сборе средств на оборудование для одной из бригад ВСУ. Указано, что необходимо закупить тепловизоры, GPS-навигаторы и другую технику военного назначения.

В письме также есть реквизиты, куда сбрасывать деньги.

Такие письма от моего имени рассылают начальникам РВА Днепропетровской области. У них просьба к предпринимателям – собрать деньги. Мол, на нужды одной из наших бригад. И номер счета, куда можно их сбросить. Отмечаю – не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь. А настоящие авторы этого хлама – отбросы. Наживаются, прикрываясь Героями и «святой обязанностью». Они должны понести самое суровое наказание. Мошенниками будут заниматься правоохранители, — написал Сергей Лысак.

Вероятно, мошенники надеются на эффект неожиданности и на эмпатию людей, получивших просьбу о помощи для бригады ВСУ, захотят сбросить несколько тысяч гривен. Впрочем, всегда нужно проверять, кто и как просит у вас деньги. К сожалению, мошенников сейчас развелось многое.

Заметим, что мошенники уже когда-то рассылали письма от имени Сергея Лысака и председателей местных РОА.

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