Мошенники снова просят деньги от имени главы Днепропетровской ОВА

Это делают мошенники, чтобы выманить деньги. Об этом сообщил Сергей Лысак в своем телеграм-канале.
Руководители городов и предприниматели получают письма, якобы написанные руководителем Днепр ОВА Сергеем Лысаком. В них идет речь о сборе средств на оборудование для одной из бригад ВСУ. Указано, что необходимо закупить тепловизоры, GPS-навигаторы и другую технику военного назначения.
В письме также есть реквизиты, куда сбрасывать деньги.
Такие письма от моего имени рассылают начальникам РВА Днепропетровской области. У них просьба к предпринимателям – собрать деньги. Мол, на нужды одной из наших бригад. И номер счета, куда можно их сбросить. Отмечаю – не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь.
А настоящие авторы этого хлама – отбросы. Наживаются, прикрываясь Героями и «святой обязанностью». Они должны понести самое суровое наказание. Мошенниками будут заниматься правоохранители, — написал Сергей Лысак.
Вероятно, мошенники надеются на эффект неожиданности и на эмпатию людей, получивших просьбу о помощи для бригады ВСУ, захотят сбросить несколько тысяч гривен. Впрочем, всегда нужно проверять, кто и как просит у вас деньги. К сожалению, мошенников сейчас развелось многое.
Заметим, что мошенники уже когда-то рассылали письма от имени Сергея Лысака и председателей местных РОА.
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