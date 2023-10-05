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Мошенники снова просят деньги от имени главы Днепропетровской ОВА

Сегодня 16:00
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В Днепропетровской области людям рассылают письма от имени главы ОВА.

Новости Днепра про Мошенники снова просят деньги от имени главы Днепропетровской ОВА

Это делают мошенники, чтобы выманить деньги. Об этом сообщил Сергей Лысак в своем телеграм-канале.

Руководители городов и предприниматели получают письма, якобы написанные руководителем Днепр ОВА Сергеем Лысаком. В них идет речь о сборе средств на оборудование для одной из бригад ВСУ. Указано, что необходимо закупить тепловизоры, GPS-навигаторы и другую технику военного назначения.

В письме также есть реквизиты, куда сбрасывать деньги.

Такие письма от моего имени рассылают начальникам РВА Днепропетровской области. У них просьба к предпринимателям – собрать деньги. Мол, на нужды одной из наших бригад. И номер счета, куда можно их сбросить. Отмечаю – не имею к этому никакого отношения! Не ведитесь на ложь.

А настоящие авторы этого хлама – отбросы. Наживаются, прикрываясь Героями и «святой обязанностью». Они должны понести самое суровое наказание. Мошенниками будут заниматься правоохранители, — написал Сергей Лысак.

Вероятно, мошенники надеются на эффект неожиданности и на эмпатию людей, получивших просьбу о помощи для бригады ВСУ, захотят сбросить несколько тысяч гривен. Впрочем, всегда нужно проверять, кто и как просит у вас деньги. К сожалению, мошенников сейчас развелось многое.

Новости Днепра про Мошенники снова просят деньги от имени главы Днепропетровской ОВА

Заметим, что мошенники уже когда-то рассылали письма от имени Сергея Лысака и председателей местных РОА.

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