Утратил много крови: в Днепре мужчина травмировался, когда утеплял дом

На днях медики помогали мужчине, который травмировал руку, занимаясь утеплением дома. Как рассказал медик Влад Бюднюк, вызов поступил в Новокодацкую подстанцию экстренной медицинской помощи. В «скорую» позвонил напарник пострадавшего.
Приехав на место происшествия, фельдшеры увидели 40-летнего мужчину. У пострадавшего было сильное кровотечение, которое рабочие не в состоянии были остановить самостоятельно. Медики наложили турникет на травмированную руку.
Днепрянин рассказал, что травмировался, когда работал на высоте с перфоратором. До этого он употреблял спиртное. Медики подозревают, что именно это послужило причиной несчастного случая.
После обезболивания и первичной обработки раны, инфузионной и кислородной поддержкой мужчина был госпитализирован в профильное медицинское учреждение города с диагнозом: рваная рана левого предплечья. Гиповолемический шок. Алкогольное опьянение.
Соблюдение правил техники безопасности при работе с электроинструментами снижает угрозу травматизации и несчастных случаев, — отметил медик.
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