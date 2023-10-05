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Утратил много крови: в Днепре мужчина травмировался, когда утеплял дом

Сегодня 15:21
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В Днепре мужчина травмировался, когда утеплял дом.

Новости Днепра про Утратил много крови: в Днепре мужчина травмировался, когда утеплял дом

На днях медики помогали мужчине, который травмировал руку, занимаясь утеплением дома. Как рассказал медик Влад Бюднюк, вызов поступил в Новокодацкую подстанцию экстренной медицинской помощи. В «скорую» позвонил напарник пострадавшего.

Приехав на место происшествия, фельдшеры увидели 40-летнего мужчину. У пострадавшего было сильное кровотечение, которое рабочие не в состоянии были остановить самостоятельно. Медики наложили турникет на травмированную руку.

Днепрянин рассказал, что травмировался, когда работал на высоте с перфоратором. До этого он употреблял спиртное. Медики подозревают, что именно это послужило причиной несчастного случая.

После обезболивания и первичной обработки раны, инфузионной и кислородной поддержкой мужчина был госпитализирован в профильное медицинское учреждение города с диагнозом: рваная рана левого предплечья. Гиповолемический шок. Алкогольное опьянение.

Соблюдение правил техники безопасности при работе с электроинструментами снижает угрозу травматизации и несчастных случаев, — отметил медик.

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Новости Днепра про Утратил много крови: в Днепре мужчина травмировался, когда утеплял домУкраїнська Новости Днепра про Утратил много крови: в Днепре мужчина травмировался, когда утеплял домРусский

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