Россияне ударили по магазину в Харьковской области: по меньшей мере 48 погибших, среди них 6-летний ребенок

Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок – 6-летний мальчик. Также известно о шести раненых – в частности ребенок – девочка.
Об этом сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины.
Владимир Зеленский также отреагировал на этот ужасный террор.
Россияне – это террористы, цинично и сознательно убившие мирных людей. Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым… Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира, – написал он.
Разбор завалов продолжается.
ФОТО 18+!!!
Обновлено: уже 49 погибших…
Обновлено2: в Офисе Генерального прокурора сообщили, что россияне обстреляли магазин-кафе около 13:25. По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также 7 раненых.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Все профильные службы работают на месте происшествия. Данные уточняются.
Читайте также:
Автор:
Всех жертв жуткой аварии идентифицировали.
В Италии во вторник, 3 октября, произошла ужасная авария с…
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Это произошло 2 октября в селе Антоновка Киевской области.
На днях в Кривом Роге произошел вопиющий случай - мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика.
В Днепре есть ряд вакансий, где срочно требуются сотрудники. Чтобы как можно скорее назначить собеседование и возможно найти нового сотрудника, работодатели дают свой номер и не просят резюме от кандидата.
Очень странную причину назвал житель Кривого Рога, отказавшийся мобилизоваться.
В реестр недвижимых памятников добавили более 2 тысяч объектов на Днепропетровщине.
Министерство здравоохранения подготовило законопроект, которым хотят изменить методологию установления инвалидности.
В Днепре можно купить дом или квартиру уже полностью с ремонтом и укомплектованную мебелью. В таком случае можно сразу въезжать в новое жилье и жить. Стоимость полностью оборудованной квартиры или дома зависит от материалов, из которых был сделан ремонт, а…
На днях в Днепре на улице Горяной убрали гараж, который 25 лет закрывал половину проезжей части.
В Днепре с четверга по воскресенье запланировали ряд мероприятий.
Парень получил травмы, его госпитализировали в больницу.
В Покрове на Днепропетровщине школьники ночью крушили парк.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!