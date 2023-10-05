Россияне ударили по магазину в Харьковской области: по меньшей мере 48 погибших, среди них 6-летний ребенок

Россияне сегодня, 5 октября, обстреляли продуктовый магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области.

Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок – 6-летний мальчик. Также известно о шести раненых – в частности ребенок – девочка.

Об этом сообщил Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский также отреагировал на этот ужасный террор.

Россияне – это террористы, цинично и сознательно убившие мирных людей. Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым… Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира, – написал он.

Разбор завалов продолжается.

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Обновлено: уже 49 погибших…

Обновлено2: в Офисе Генерального прокурора сообщили, что россияне обстреляли магазин-кафе около 13:25. По состоянию на данный момент известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также 7 раненых.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Все профильные службы работают на месте происшествия. Данные уточняются.

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