Трое сестер остались без брата: на войне погиб Герой из Каменского

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Заканчивается 476-й день яростного противостояния украинцев российской военной агрессии.
14 июня в 11:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что неподалеку села Железнодорожное Петропавловской поселковой территориальной общины Синельниковского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Соблюдение информационной тишины важно для работы ВСУ. Разглашение передвижений военных или преждевременная информация об освобождении населенных пунктов мешает бойцам задержаться на позициях.
Обесточение или аварии на повышающих и насосно-фильтровальных станциях отсутствуют.
Российские войска сконцентрировались на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области, а украинские бойцы атаковали 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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