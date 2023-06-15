Трое сестер остались без брата: на войне погиб Герой из Каменского

Защищая Украину, погиб 36-летний Иван Назарек из Каменского.

8 июня 2023, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района Запорожской области погиб Назарек Иван Васильевич из Каменского.

Об этом сообщили в пресс-службе Каменской районной государственной администрации.

Ивана мобилизовали в ряды Вооруженных Сил Украины в январе 2023 года. Муж проходил службу в должности гранатометчика механизированного отделения взвода механизированной роты механизированного батальона одной из воинских частей.

У бойца остались отец и три сестры.

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