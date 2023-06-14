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  • В Днепропетровской области ищут 65-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал

В Днепропетровской области ищут 65-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал

Сегодня 15:53
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В Новомосковском районе ищут пропавшего мужчину

Новости Днепра про В Днепропетровской области ищут 65-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

По словам правоохранителей, 65-летний Александр Харин ушел из дома 13 июня и не вернулся. Мужчина живет в селе Николаевка Новомосковского района. Полицейские просят помочь им в поисках.

Приметы: На вид 65-70 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые короткие.

Был одет: у голубой пиджак, синие брюки, резиновые черные галоши.

Если вам известна любая информация о местонахождении Александра Харина, просим сообщить в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам: 102, (098) 242 — 58 — 03, (095) 907 — 52 — 03.

Напомним, ранее мы писали, что патрульные в Днепре помогли добраться домой потерявшейся бабушке.

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Новости Днепра про В Днепропетровской области ищут 65-летнего мужчину, который ушел из дома и пропалУкраїнська Новости Днепра про В Днепропетровской области ищут 65-летнего мужчину, который ушел из дома и пропалРусский

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