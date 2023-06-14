В Днепропетровской области ищут 65-летнего мужчину, который ушел из дома и пропал

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
По словам правоохранителей, 65-летний Александр Харин ушел из дома 13 июня и не вернулся. Мужчина живет в селе Николаевка Новомосковского района. Полицейские просят помочь им в поисках.
Приметы: На вид 65-70 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые короткие.
Был одет: у голубой пиджак, синие брюки, резиновые черные галоши.
Если вам известна любая информация о местонахождении Александра Харина, просим сообщить в Новомосковский районный отдел полиции по телефонам: 102, (098) 242 — 58 — 03, (095) 907 — 52 — 03.
Напомним, ранее мы писали, что патрульные в Днепре помогли добраться домой потерявшейся бабушке.
Читайте также:
Автор:
В эту субботу снова будет работать ботсад.
Полторы сотни краснокнижных созданий погибли из-за подрыва Каховской ГЭС.
На Днепре есть ряд островов которые когда-то были популярны среди…
В Днепре будут ремонтировать трамвайный переезд.
В эту субботу снова будет работать ботсад.
Полторы сотни краснокнижных созданий погибли из-за подрыва Каховской ГЭС.
В полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что вчера оставил свой автомобиль ВАЗ у подъезда дома, а сегодня утром его уже там не было.
Вчера рано утром россияне атаковали Кривой Рог ракетами.
На Днепре есть ряд островов которые когда-то были популярны среди местного населения, а сейчас стоят заброшенными. Это уникальные уголки нетронутой природы, где много деревьев, кустов и диких цветов.
В Днепре будут ремонтировать трамвайный переезд.
Вчера вечером на спецлинию "102" позвонили неравнодушные горожане.
На Днепропетровщине задержан еще один российский шпион, работавший в рядах ВСУ.
Сегодня, 14 июня, некоторым жителям Днепра отключили воду.
В интернате Днепра могут издеваться над воспитанниками.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!