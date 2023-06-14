Захотел покататься со своими подругами: в Днепре 20-летний парень угнал ВАЗ

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.
Позже на Набережной Заводской правоохранители во время патрулирования заметили указанный автомобиль на АЗС. За рулем находился 20-летний парень, а в салоне были две девушки 16 и 20 лет.
Как оказалось, сегодня ночью юноша угнал авто – он открыл его, соединил провода зажигания и, по его словам, поехал гулять по городу вместе со своими подругами.
Полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти медосмотр. Но он отказался.
На парня патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и постановление по ч.5 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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