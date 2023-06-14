Захотел покататься со своими подругами: в Днепре 20-летний парень угнал ВАЗ

В полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что вчера оставил свой автомобиль ВАЗ у подъезда дома, а сегодня утром его уже там не было.

Об этом пишет пресс-служба патрульной полиции.

Позже на Набережной Заводской правоохранители во время патрулирования заметили указанный автомобиль на АЗС. За рулем находился 20-летний парень, а в салоне были две девушки 16 и 20 лет.

Как оказалось, сегодня ночью юноша угнал авто – он открыл его, соединил провода зажигания и, по его словам, поехал гулять по городу вместе со своими подругами.

Полицейские заметили у водителя признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти медосмотр. Но он отказался.

На парня патрульные составили протокол по ч.1 ст.130 (Управление в состоянии опьянения) и постановление по ч.5 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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