Кому сегодня в Днепре отключили воду: адреса и причина

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Также для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.
Сделайте на всякий случай дома запас питьевой и технической воды!
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