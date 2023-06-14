Кому сегодня в Днепре отключили воду: адреса и причина

Сделайте на всякий случай дома запас питьевой и технической воды!

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ.

Также для проведения работ на внутридомовых сетях по просьбе ЖЭКа прекращено водоснабжение:

Так, в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

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