Связанные дети в доме-интернате Днепра: как отреагировали на скандал в прокуратуре и ОВА

В интернате Днепра могут издеваться над воспитанниками.

Вчера омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из интернатов Днепропетровщины есть вопиющие нарушения. В ходе проверки этого учреждения выяснилось, что дети жили в антисанитарных условиях, а некоторых из них связывали и не занимались их лечением.

Также были проблемы со столовыми и безопасностью воспитанников, ведь в интернате не было укрытия, поэтому дети во время воздушных тревог лежали в своих комнатах.

Как рассказали в Днепропетровской областной прокуратуре, правоохранители проверяют информацию о ненадлежащем уходе за воспитанниками одного из детских домов-интернатов в городе Днепр.

По результатам мониторинга местного телеграмм-канала проверяется информация о факте ненадлежащего выполнения своих профессиональных и служебных обязанностей по охране и здоровью воспитанников одного из детских домов-интернатов в г. Днепр, сообщили в прокуратуре.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения, а ювенальные полицейские открыли уголовное производство.

Дмитрий Лубинец сообщил, что обратился в Днепропетровскую ОВА за разъяснениями.

Что говорят в ОВА

В ДнепрОВА отметили, что еще 12 июня начали собственную проверку. Однако грубых нарушений не обнаружили. По словам представительницы департамента соцзащиты населения ОВА Татьяны Кокшаровой, в заведении действительно отсутствуют защитные сооружения. А вот все остальные замечания от омбудсмана она не подтвердила.

“Во время пребывания мы увидели одного ребенка, который был мягко зафиксирован с помощью футболки. Мы предложили снять эту футболку и вся группа увидела, что ребенок в течение 5 минут начал избивать себя руками. В прессрелизе отмечено, что это пытка в отношении ребенка, но вывод о пытках будут делать прокуратура и правоохранительные органы”, — сказала Татьяна Кокшарова.

Об этом пишет Суспільне.

В то же время чиновник отметила, что медик из этого дома-интерната после проверки решил уволиться, поэтому ждем результатов расследования от правоохранительных органов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в одном из интернатов обнаружили грубые нарушения.

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