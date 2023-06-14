Всю крышу охватило пламя: в Днепре на Кемеровской горел дом

Вчера поздно вечером на улице Кемеровской в ​​АНД районе произошел пожар.

Там горела крыша одноэтажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 21:49.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия и приступили к тушению возгорания.

Пожар локализовали в 22:40 и ликвидировали в 23:04.

Огонь уничтожил крышу и перекрытие на общей площади 80 кв. м.

К счастью, погибших и травмированных нет.

К тушению возгорания привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде тушили пожар на предприятии.

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