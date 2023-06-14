Захотів покататися зі своїми товаришками: у Дніпрі 20-річний хлопець викрав ВАЗ

До поліції зателефонував чоловік. Він повідомив, що вчора залишив своє авто ВАЗ біля під'їзду будинку, а сьогодні вранці його вже там не було.

Про це пише пресслужба патрульної поліції.

Пізніше на Набережній Заводській правоохоронці під час патрулювання помітили вказаний автомобіль на АЗС. За кермом перебував 20-річний хлопець, а в салоні були двоє дівчат 16 та 20 років.

Як виявилося, сьогодні вночі юнак викрав авто – він відчинив його, з’єднав дроти запалювання та, за його словами, поїхав гуляти містом разом зі своїми товаришками.

Поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували йому пройти медогляд. Втім, він відмовився.

На хлопця патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та постанову за ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: