Захотів покататися зі своїми товаришками: у Дніпрі 20-річний хлопець викрав ВАЗ

Про це пише пресслужба патрульної поліції.
Пізніше на Набережній Заводській правоохоронці під час патрулювання помітили вказаний автомобіль на АЗС. За кермом перебував 20-річний хлопець, а в салоні були двоє дівчат 16 та 20 років.
Як виявилося, сьогодні вночі юнак викрав авто – він відчинив його, з’єднав дроти запалювання та, за його словами, поїхав гуляти містом разом зі своїми товаришками.
Поліцейські помітили у водія ознаки наркотичного сп’яніння та запропонували йому пройти медогляд. Втім, він відмовився.
На хлопця патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та постанову за ч.5 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події.
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