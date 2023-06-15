Троє сестер залишилися без брата: на війні загинув Герой з Камʼянського

Захищаючи Україну, загинув 36-річний Іван Назарьок з Камʼянського.

8 червня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області загинув Назарьок Іван Васильович з Камʼянського.

Про це повідомили у прес службі Кам’янської районної державної адміністрації.

Івана мобілізували до лав Збройних Сил України в січні 2023 року. Чоловік проходив службу на посаді гранатометника механізованого відділення взводу механізованої роти механізованого батальйону однієї з військових частин.

У бійця залишилися батько та три сестри.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: