Троє сестер залишилися без брата: на війні загинув Герой з Камʼянського

8 червня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області загинув Назарьок Іван Васильович з Камʼянського.
Про це повідомили у прес службі Кам’янської районної державної адміністрації.
Івана мобілізували до лав Збройних Сил України в січні 2023 року. Чоловік проходив службу на посаді гранатометника механізованого відділення взводу механізованої роти механізованого батальйону однієї з військових частин.
У бійця залишилися батько та три сестри.
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