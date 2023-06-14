В ботсаду в Днепре на выходных можно увидеть лавандовое поле

Об этом сообщили сотрудники ботсада Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.
Ботсад откроет двери для посетителей уже в эту субботу. 17 июня с 10 до 16 все желающие могут прогуляться по саду и сделать фото на лавандовом поле. Кроме этого, можно подышать целебным воздухом от хвойных растений, насладится ароматом роз и садовых жасминов.
Планируется проведение экскурсий по территории сада: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00. Экскурсии начинаются на Пионовой площади возле админкорпуса. Стоимость – 30 гривен за один билет.
Вход в сад через улицу Бронетанковую, где расположен административный корпус.
Стоимость билетов на территорию сада:
Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе.
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