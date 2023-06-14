В ботсаду в Днепре на выходных можно увидеть лавандовое поле

В эту субботу снова будет работать ботсад.

Об этом сообщили сотрудники ботсада Днепровского национального университета им. Олеся Гончара.

Ботсад откроет двери для посетителей уже в эту субботу. 17 июня с 10 до 16 все желающие могут прогуляться по саду и сделать фото на лавандовом поле. Кроме этого, можно подышать целебным воздухом от хвойных растений, насладится ароматом роз и садовых жасминов.

Планируется проведение экскурсий по территории сада: 10:30, 12:00, 13:30, 15:00. Экскурсии начинаются на Пионовой площади возле админкорпуса. Стоимость – 30 гривен за один билет.

Вход в сад через улицу Бронетанковую, где расположен административный корпус.

Стоимость билетов на территорию сада:

взрослые – 45 грн

дети от 7 до 14 лет – 15 грн

дети до 7 лет — бесплатно

переселенцы и участники боевых действий – 15 грн

дети переселенцев и участников боевых действий 9 грн

Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе.

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