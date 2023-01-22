Террор продолжается: по Днепропетровщине ночью прилетело около 30 вражеских снарядов

Сегодня ночь в Никопольском районе снова была неспокойной.

Три раза оккупанты обстреляли Марганецкую громаду из тяжелой артиллерии. В общей сложности по населенным пунктам ночью прилетело около трех десятков вражеских снарядов.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

В результате атаки повреждены лицей, промышленное предприятие, насосная станция, админздание, электросети. Сейчас в одном из сел из-за обстрела без света осталось около полутысячи абонентов.

К счастью, никто не пострадал.

Относительно других районов области – всюду ночь прошла тихо. Пусть воскресенье будет спокойным, – написал Николай Лукашук.

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