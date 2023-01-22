Терор триває: по Дніпропетровщині вночі прилетіло близько 30 ворожих снарядів

Сьогодні ніч в Нікопольському районі знову була неспокійною.

Три рази окупанти обстріляли Марганецьку громаду з важкої артилерії. Загалом по населеним пунктам уночі прилетіло близько трьох десятків ворожих снарядів.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Внаслідок атаки понівечено ліцей, промислове підприємство, насосну станцію, адмінбудівлю, електромережі. Наразі в одному з сіл через обстріл без світла лишилось близько півтисячі абонентів.

На щастя, ніхто не постраждав.

Щодо інших районів області – всюди ніч минула тихо. Нехай неділя буде спокійною, – написав Микола Лукашук.

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