«Вы были бы смешным, если бы это не выглядело досадно»: мэр Днепра раскритиковал министра культуры

Мэр Днепра раскритиковал заявление министра культуры Александра Ткаченко о сносе советских памятников.
Филатов отметил, что местное самоуправление в разных уголках Украины неоднократно обращалось в Минкульт по этому вопросу, а ответа не получили.
Хотя все время мы писали письма и обращения в Минкульт, но никакого ответа. Даже на коллективное обращение депутатов Днепра. Ни отписки, ни разъяснений… И такая же ситуация в других территориальных общинах. Кто похоронил эти памятники на складах коммунальных предприятий, другие передали их куда-то сессионными решениями. Вдруг вдруг (БИНГО!!!) на арене появляется «министр культуры» Саша Ткаченко с потрясающими новостями о «депушкинизации», деколонизации и суверенизации пространства, — написал мэр Днепра.
Он отметил, что местные власти уже начали демонтаж таких памятников, а министр «старается заскочить в последний уже уехавший вагон». Об этом Филатов написал на своей странице на фейсбуке.
Читайте также:
Автор:
В субботу, 21 января, в Днепре будут работать технические рейсы.
В субботу, 21 января, жители Земли смогут наблюдать рекордное новолуние.…
Днепровский врач рассказала о первых минутах после ракетного удара и…
Днепровский академический украинский музыкально-драматический театр им. Т.Г. Шевченко за более…
В Кривом Роге памятник Пушкину накрыли пленкой, после того как неизвестные обрисовали его краской.
В Днепре на проспекте Сергея Нигояна, 61 горела столовая. Неизвестные забросали ее коктейлями Молотова.
На электронную почту СБУ поступило сообщение о минировании нескольких школ в Днепре без уточнения адресов.
20 января в Днепре горел гараж, расположенный на улице Брылив Шлях Индустриального района. Внутри находился легковой автомобиль Daewoo Lanos.
Вечером в пятницу, 20 января, в Павлограде Днепропетровской области произошла смертельная авария - погиб пешеход.
На месте трагедии в Днепре, которая произошла 14 января, когда российская ракета разрушила многоэтажный дом на Победе, круглосуточно работают коммунальщики. Им уже удалось восстановить на некоторых адресах подачу тепла, света и воды.
В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина и женщина распространяли в соцсетях сообщения, в которых восхваляли страну-террористку Россию, а также призывали уничтожать украинский народ.
Раненый пес сбежал с позиций оккупантов и прибежал к бойцам отдельной бригады территориальной обороны Днепра. Наши защитники его приютили и дали имя - Патрон.
В субботу, 21 января, в Днепре будут работать технические рейсы.
В ночь на 21 января российские оккупанты снова обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!