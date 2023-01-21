«Вы были бы смешным, если бы это не выглядело досадно»: мэр Днепра раскритиковал министра культуры

Мэр Днепра ответил министру культуры после его заявления о сносе монументов.

Мэр Днепра раскритиковал заявление министра культуры Александра Ткаченко о сносе советских памятников.

Филатов отметил, что местное самоуправление в разных уголках Украины неоднократно обращалось в Минкульт по этому вопросу, а ответа не получили.

Хотя все время мы писали письма и обращения в Минкульт, но никакого ответа. Даже на коллективное обращение депутатов Днепра. Ни отписки, ни разъяснений… И такая же ситуация в других территориальных общинах. Кто похоронил эти памятники на складах коммунальных предприятий, другие передали их куда-то сессионными решениями. Вдруг вдруг (БИНГО!!!) на арене появляется «министр культуры» Саша Ткаченко с потрясающими новостями о «депушкинизации», деколонизации и суверенизации пространства, — написал мэр Днепра.

Он отметил, что местные власти уже начали демонтаж таких памятников, а министр «старается заскочить в последний уже уехавший вагон». Об этом Филатов написал на своей странице на фейсбуке.

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