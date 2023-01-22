Погода на 22 января: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 22 января:
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