Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и внимательны!

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — отметили спасатели.

Видимость составит 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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