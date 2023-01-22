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Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

Сегодня 07:56
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Внимание!

Новости Днепра про Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

Ночью и утром в воскресенье, 22 января, на территории Украины, в частности, Днепра и области, ожидается туман.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Видимость составит 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — отметили спасатели.

Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и внимательны!

Новости Днепра про Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

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