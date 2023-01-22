Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

Ночью и утром в воскресенье, 22 января, на территории Украины, в частности, Днепра и области, ожидается туман.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Видимость составит 200-500 м (первый уровень опасности, желтый).
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, — отметили спасатели.
Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны и внимательны!
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