Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере «Довбуш»: кого сыграл

В «Довбуше», который был признан самым кассовым украинским игровым кино, сыграл Яков Ткаченко. Актер также служил в бригаде терробороны Днепра.
Об этом рассказали на фейсбук-странице 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.
Яков сыграл в фильме роль опрышка Ивана Сабата. Кино сняли еще в 2018 году, но премьера неоднократно переносилась. Сначала из-за пандемии, а затем войны. За это время актер успел присоединиться к Силам обороны и получить два ранения в Донецком направлении.
Яков воевал под Угледаром, где получил ранение. После этого актер вернулся на фронт, но второй раз травмировался, поэтому в феврале 2023 года его официально демобилизовали по состоянию здоровья. Об этом Яков рассказывал журналистам раньше.
Герой Якова в Довбуше очень похож на актера в реальной жизни, поэтому сразу и не поймешь кто есть кто.
44-летний Яков Ткаченко также снимался в «Цене правды», «Припутнях» и «Бесславных крепостных». В Днепре актер выступает в театрах.
Как сообщили создатели фильма, лента «Довбуш» режиссера Олеся Санина за месяц проката собрала более 43 миллионов гривен. Он стал самым кассовым игровым кино года.
«Довбуш» — приключенческо-исторический экшн основанный на событиях начала XVIII века. Сюжет разворачивается вокруг восстания опришков против польской шляхты.
Читайте также:
Автор:
В Днепре будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП.
К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.
В Днепре будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП.
В Днепре не так много старинных зданий, которым удалось сохранить свой облик с момента возведения в начале ХХ века. Главной причиной, по которой многие здания не дошли до нас такими, каким задумывал их архитектор – Вторая мировая война и реконструкции…
Суд в Днепре рассмотрел иск пассажира, утверждающего, что на него напали, а затем безосновательно высадили из поезда.
Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц города с острой кишечной инфекцией.
В Днепропетровской области задержали телефонного мошенника, который выманивал деньги у украинцев.
К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.
Мисс Украина Вселенная-2021 и 29-летняя модель из Днепра Анна Неплях поделилась своими фото в 16 лет.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.
Ночью в переулке Экипажном Соборного района произошел пожар.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!