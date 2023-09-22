Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере «Довбуш»: кого сыграл

Актер из Днепра, во время войны примкнувший к терробороне, снялся в "Довбуше".

В «Довбуше», который был признан самым кассовым украинским игровым кино, сыграл Яков Ткаченко. Актер также служил в бригаде терробороны Днепра.

Об этом рассказали на фейсбук-странице 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Яков сыграл в фильме роль опрышка Ивана Сабата. Кино сняли еще в 2018 году, но премьера неоднократно переносилась. Сначала из-за пандемии, а затем войны. За это время актер успел присоединиться к Силам обороны и получить два ранения в Донецком направлении.

Яков воевал под Угледаром, где получил ранение. После этого актер вернулся на фронт, но второй раз травмировался, поэтому в феврале 2023 года его официально демобилизовали по состоянию здоровья. Об этом Яков рассказывал журналистам раньше.

Герой Якова в Довбуше очень похож на актера в реальной жизни, поэтому сразу и не поймешь кто есть кто.

44-летний Яков Ткаченко также снимался в «Цене правды», «Припутнях» и «Бесславных крепостных». В Днепре актер выступает в театрах.

Как сообщили создатели фильма, лента «Довбуш» режиссера Олеся Санина за месяц проката собрала более 43 миллионов гривен. Он стал самым кассовым игровым кино года.

«Довбуш» — приключенческо-исторический экшн основанный на событиях начала XVIII века. Сюжет разворачивается вокруг восстания опришков против польской шляхты.

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