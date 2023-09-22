Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере «Довбуш»: кого сыграл

Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере «Довбуш»: кого сыграл

Сегодня 13:30
просмотров

Актер из Днепра, во время войны примкнувший к терробороне, снялся в "Довбуше".

Новости Днепра про Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере

В «Довбуше», который был признан самым кассовым украинским игровым кино, сыграл Яков Ткаченко. Актер также служил в бригаде терробороны Днепра.

Об этом рассказали на фейсбук-странице 128-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ.

Яков сыграл в фильме роль опрышка Ивана Сабата. Кино сняли еще в 2018 году, но премьера неоднократно переносилась. Сначала из-за пандемии, а затем войны. За это время актер успел присоединиться к Силам обороны и получить два ранения в Донецком направлении.

Яков воевал под Угледаром, где получил ранение. После этого актер вернулся на фронт, но второй раз травмировался, поэтому в феврале 2023 года его официально демобилизовали по состоянию здоровья. Об этом Яков рассказывал журналистам раньше.

Герой Якова в Довбуше очень похож на актера в реальной жизни, поэтому сразу и не поймешь кто есть кто.

44-летний Яков Ткаченко также снимался в «Цене правды», «Припутнях» и «Бесславных крепостных». В Днепре актер выступает в театрах.

Новости Днепра про Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере

Как сообщили создатели фильма, лента «Довбуш» режиссера Олеся Санина за месяц проката собрала более 43 миллионов гривен. Он стал самым кассовым игровым кино года.

«Довбуш» — приключенческо-исторический экшн основанный на событиях начала XVIII века. Сюжет разворачивается вокруг восстания опришков против польской шляхты.

Читайте также:

Новости Днепра про Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере Українська Новости Днепра про Теробороновец с Днепра снялся в кассовом украинском блокбастере Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре будут судить виновника ДТП, во время которого погибли прабабушка и его 10-летний внук
Новости Днепра
Сегодня 13:54
В Днепре будут судить виновника ДТП, во время которого погибли прабабушка и его 10-летний внук

В Днепре будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП.

В Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа
Новости Днепра
Сегодня 10:34
В Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа

К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.

На Днепропетровщине прогремел взрыв: работала ПВО
Новости Днепра
Сегодня 09:44
На Днепропетровщине прогремел взрыв: работала ПВО

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали
Новости Днепра
Сегодня 09:34
В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.

Последние новости

В Днепре будут судить виновника ДТП, во время которого погибли прабабушка и его 10-летний внук
В Днепре будут судить виновника ДТП, во время которого погибли прабабушка и его 10-летний внук

В Днепре будут судить водителя, который спровоцировал смертельное ДТП.

Сегодня 13:54
2
просмотров
В центре Днепра стоит здание, которое никогда не меняло свой внешний вид (ФОТО)
В центре Днепра стоит здание, которое никогда не меняло свой внешний вид (ФОТО)

В Днепре не так много старинных зданий, которым удалось сохранить свой облик с момента возведения в начале ХХ века. Главной причиной, по которой многие здания не дошли до нас такими, каким задумывал их архитектор – Вторая мировая война и реконструкции…

Сегодня 12:39
7
просмотров
Пассажир хочет 200 тыс. компенсации от УЗ, потому что на него напали, а потом высадили из поезда Днепр — Трускавец: что решил суд
Пассажир хочет 200 тыс. компенсации от УЗ, потому что на него напали, а потом высадили из поезда Днепр — Трускавец: что решил суд

Суд в Днепре рассмотрел иск пассажира, утверждающего, что на него напали, а затем безосновательно высадили из поезда.

Сегодня 12:26
2
просмотров
В Днепре два человека отравились «Цезарем» в ресторане One Gogi: работу заведения приостановили
В Днепре два человека отравились «Цезарем» в ресторане One Gogi: работу заведения приостановили

Пострадавших госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц города с острой кишечной инфекцией.

Сегодня 11:36
7
просмотров
Житель Днепропетровщины подбирая номера телефонов выдурил у людей 130 тысяч
Житель Днепропетровщины подбирая номера телефонов выдурил у людей 130 тысяч

В Днепропетровской области задержали телефонного мошенника, который выманивал деньги у украинцев.

Сегодня 11:20
4
просмотров
В Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа
В Кривом Роге мужчина выпал с 4-го этажа

К сожалению, от полученных травм мужчина умер на месте.

Сегодня 10:34
4
просмотров
«Понимаю, что школьницей уже не буду»: «Мисс Украина Вселенная» из Днепра показала себя в 16 лет
«Понимаю, что школьницей уже не буду»: «Мисс Украина Вселенная» из Днепра показала себя в 16 лет

Мисс Украина Вселенная-2021 и 29-летняя модель из Днепра Анна Неплях поделилась своими фото в 16 лет.

Сегодня 10:28
10
просмотров
На Днепропетровщине прогремел взрыв: работала ПВО
На Днепропетровщине прогремел взрыв: работала ПВО

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Сегодня 09:44
7
просмотров
В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали
В Днепропетровской области юноша пытался продать противотанковый гранатомет: его задержали

На днях криворожские полицейские задержали 19-летнего парня за сбыт оружия.

Сегодня 09:34
3
просмотров
В Соборном районе Днепра пламя охватило два автомобиля: комментарий ГСЧС
В Соборном районе Днепра пламя охватило два автомобиля: комментарий ГСЧС

Ночью в переулке Экипажном Соборного района произошел пожар.

Сегодня 09:03
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх