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Тероборонівець з Дніпра знявся у найкасовішому українському блокбастері “Довбуш”: кого зіграв

Сьогодні 13:30
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Актор із Дніпра, який під час війни долучився до тероборони, знявся у "Довбуші".

Новости Днепра про Тероборонівець з Дніпра знявся у найкасовішому українському блокбастері

У “Довбуші”, який визнали найкасовішим українським ігровим кіно, зіграв Яків Ткаченко. Актор також служив у бригаді тероборони Дніпра. 

Про це розповіли на фейсбук-сторінці 128 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. 

Яків зіграв у фільмі роль опришка Івана Сабата. Кіно відзняли ще у 2018 році, але прем’єру неодноразово переносили. Спочатку через пандемію, а потім війну. За цей час актор встиг долучитися до Сил оборони та отримати два поранення на Донецькому напрямку. 

Яків воював під Вугледаром, де отримав поранення. Після цього актор повернувся на фронт, але вдруге травмувався, тому у лютому 2023 року його офіційно демобілізували за станом здоров’я. Про це Яків розповідав журналістам раніше. 

Герой Якова у Довбуші дуже схожий на актора в реальному житті, тому відразу і не зрозумієш хто є хто. 

44-річний Яків Ткаченко також знімався у “Ціні правди”, “Припутнях” та “Безславних кріпаках”. У Дніпрі актор виступає в театрах. 

Новости Днепра про Тероборонівець з Дніпра знявся у найкасовішому українському блокбастері

Як повідомили творці фільму, стрічка “Довбуш” режисера Олеся Саніна за місяць прокату зібрала понад 43 мільйони гривень. Він став найкасовішим ігровим кіно року.

“Довбуш” — пригодницько-історичний екшн заснована на подіях початку XVIII століття. Сюжет розгортається навколо повстання опришків проти польської шляхти.

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