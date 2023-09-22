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Пасажир хоче 200 тис компенсації від УЗ, бо на нього напали, а потім висадили з потягу Дніпро – Трускавець: що вирішив суд

Сьогодні 12:26
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Суд у Дніпрі розглянув позов пасажира, який стверджує, що на нього напали, а потім безпідставно висадили з потяга.

Новости Днепра про Пасажир хоче 200 тис компенсації від УЗ, бо на нього напали, а потім висадили з потягу Дніпро - Трускавець: що вирішив суд

Як йдеться у матеріалах суду, інцидент стався ще у 2020 році, коли позивач разом з родиною їхав з Дніпра до Трускавця. Як стверджує чоловік, вночі на них напав інший пасажир, через що дорослі отримали ушкодження, а дитина залишилася сама у вагоні, бо батьків висадили. 

Тож пасажир хоче відсудити моральну компенсацію в Укрзалізниці. 

Дорослих висадили, а дитину залишили 

Позивача та його дружину після бійки з іншим пасажиром висадили на станції Біла Церква, де на них чекали правоохоронці. Потім начальник потягу сповістив пару, що їх знімають з рейсу за порушення громадського порядку. Потрапити до вагона, де перебувала їхня донька, чоловік та жінка не змогли. Двері зачинилися, а потяг вирушив далі. 

Пасажир викликав поліцію, щоб оперативники зупинили потяг та зняли з рейсу їхню доньку, бо подружжя не встигало доїхати на таксі та забрати свою дитину з вагона. 

У суді чоловік зазначив, що такими діями Укрзалізниця нанесла йому моральну та матеріальну шкоду, тож він вимагає наступне:
  • стягнути з перевізника компенсацію моральної шкоди у розмірі 100 тисяч гривень та матеріальної шкоди у розмірі 9 993 гривень,
  • стягнути на користь неповнолітньої доньки чоловіка моральну шкоду в розмірі 100 тисяч гривень. 

Що каже Укрзалізниця?

Представники УЗ зазначили, що позивач своєю агресивною поведінкою спровокував цю ситуацію, порушивши громадський порядок. Саме тому його зняли з потягу, а ось дружина добровільно вийшла з вагона разом з чоловіком. Дитина при цьому залишилася всередині разом з іншим родичем. 

На чию сторону став суд?

Позов чоловіка задовольнили частково. УЗ має виплатити 5 тисяч гривень моральної шкоди. У інших вимогах, а саме 100 тисячах компенсації доньці позивача, відмовили.

“Посадовці “Укрзалізниці” без належних на те підстав порушили договірне зобов’язання та позбавили позивача виконання послуги з перевезення у її повному обсязі. Відтак, з огляду на наведені вимоги матеріального закону він має право на відшкодування завданих діями службових осіб відповідача збитків та моральної шкоди”, – зазначили у суді. 

Новости Днепра про Пасажир хоче 200 тис компенсації від УЗ, бо на нього напали, а потім висадили з потягу Дніпро - Трускавець: що вирішив суд

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Новости Днепра про Пасажир хоче 200 тис компенсації від УЗ, бо на нього напали, а потім висадили з потягу Дніпро - Трускавець: що вирішив судУкраїнська

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