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В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчины

Сегодня 08:00
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Произошло это в Терновском районе города.
Новости Днепра про В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчины

Фото условное.

Как сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война”, машинист локомотива, двигаясь по маршруту, заметил на железнодорожных путях растерзанное тело мужчины. 

На место вызвали правоохранителей.

Они установили личность погибшего – им оказался 50-летний переселенец из Донецкой области.

Следователи выясняют, как мужчина оказался на железнодорожном полотне.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчины

Новости Днепра про В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчины

Новости Днепра про В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчины

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе.

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Новости Днепра про В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчиныУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчиныРусский

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