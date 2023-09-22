В Кривом Роге на железнодорожных путях нашли растерзанное тело мужчины

Произошло это в Терновском районе города.

Как сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война”, машинист локомотива, двигаясь по маршруту, заметил на железнодорожных путях растерзанное тело мужчины.

На место вызвали правоохранителей.

Они установили личность погибшего – им оказался 50-летний переселенец из Донецкой области.

Следователи выясняют, как мужчина оказался на железнодорожном полотне.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре пассажирский поезд сбил мужчину: стал на колени на переходе.

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