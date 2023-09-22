Не выдержало сердце: в стабпункте умер 46-летний защитник из Днепропетровской области

16 сентября в стабилизационном пункте в Запорожской области умер младший сержант Александр Сторожко. У защитника не выдержало сердце.
Об этом сообщил городской голова Каменского.
Александр родился 1 марта 1977 года в Днепродзержинске. В 2009 году окончил Высшее учебное заведение «Восточноевропейский университет экономики и менеджмента». В 2013 году основал и возглавил ООО «АЛАБАЙ». С начала марта 2022 года защищал украинскую землю.
У него остались жена и двое сыновей.
Попрощаются с воином сегодня, 22 сентября.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника!
Вечная память и слава Герою!
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