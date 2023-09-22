В Соборном районе Днепра пламя охватило два автомобиля: комментарий ГСЧС

Ночью в переулке Экипажном Соборного района произошел пожар.

Там на временной остановке пламя охватило два автомобиля – Kia Optima и Renault Megan. Как выяснилось, сначала загорелся один автомобиль, а потом огонь из него перекинулся на другой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 02:09.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 02:27 и ликвидировали в 02:40. Огонь полностью уничтожил легковушку Kia Optima и повредил автомобиль Renault Megan. Площадь пожара составила 5 кв. м.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению возгорания привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Поля в пятиэтажке произошел пожар: пострадал дедушка.

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