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Тепло, как летом: 23 сентября днепрян ждет хорошая погода

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Тепло, как летом: 23 сентября днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру небо, которое оставалось в Днепре ясным почти целый день, могут закрыть облака. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 23 сентября: 

  • Какая погода 23 сентября — такой будет и вся осень.
  • Уродилось много рябины — осень будет сухой, мало — к частым дождям.
  • Чем больше рябины, тем холоднее будет зима.
  • Если утром на траве появилась роса, день будет теплым и солнечным.
  • Если утки и гуси ещё купаются в воде, то заморозки будут нескоро.

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