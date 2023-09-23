Тепло, как летом: 23 сентября днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру небо, которое оставалось в Днепре ясным почти целый день, могут закрыть облака. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 сентября:
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Выходные можно провести на природе!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре и области запланировано масштабное отключение электроэнергии.
Зонт сегодня, скорее всего, не пригодится!
Один из базовых товаров может значительно удорожать.
С 23 сентября восстановит движение поезд, курсирующий из Запорожья в Перемышль.
В Днепре решили построить две новые башни высотой 130 метров.
Мужчина выдавал себя за волонтера, а затем украл телефон.
Жители Днепра все думали, как автомобиль оказался в таком странном положении.
В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до этого отдали в пользование частным предпринимателям с нарушениями.
Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!
Но нашлись и защитники.
Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет не более минуты. Но при этом, переводя деньги на счет в терминалах самообслуживания можно иногда люди все же ошибаются и пополняют счета не своих телефонов, а другие, чужие. Аналогичная ситуация…
«Недостроенное здание гостиницы «Парус» – это одно из самых депрессивных сооружений не только Днепра, но и всей страны. С 1975 года этот ужас стоял немым укором и стал культовым местом для самоубийц».
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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