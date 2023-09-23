Тепло, как летом: 23 сентября днепрян ждет хорошая погода

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру небо, которое оставалось в Днепре ясным почти целый день, могут закрыть облака. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не пригодится!

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

На Днепропетровщине псевдоволонтер обворовал продавщицу Мужчина выдавал себя за волонтера, а затем украл телефон. 7 просмотров

В Днепропетровской области незаконно «украли» 200 гектаров земли В Днепропетровской области государству вернули 200 гектаров земли, которую до этого отдали в пользование частным предпринимателям с нарушениями. 7 просмотров

Что делать если ошибочно пополнил чужой номер телефона или банковскую карту: алгоритм действий Пополнить номер мобильного можно быстро – на всю процедуру уйдет не более минуты. Но при этом, переводя деньги на счет в терминалах самообслуживания можно иногда люди все же ошибаются и пополняют счета не своих телефонов, а другие, чужие. Аналогичная ситуация… 7 просмотров