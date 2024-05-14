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  • Продлят ли в Днепре срок действия ученических билетов, чтобы школьники пользовались льготами во время каникул

Продлят ли в Днепре срок действия ученических билетов, чтобы школьники пользовались льготами во время каникул

Сегодня 14:12
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В Днепре решили продлить срок действия ученических билетов, чтобы дети могли пользоваться льготами на проезд в общественном транспорте во время летних каникул.

Ученические билеты, действительные до 31 мая 2024 года, продлят с помощью голограммной наклейки до 15 июля 2024 года. Это касается учеников 4-х и 9-х классов.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

Директор КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «єДніпро» Днепровского горсовета Артем Трапезников отметил, что 31 мая начнется подготовка к масштабному перевыпуску ученических билетов. Так как большинство учеников 9-х классов еще не определились с планами после выпуска, срок действия ученических продлили.

“Большинство учеников 9-х классов еще не определились с выбором учебного заведения: остаться учиться в своем заведении или подавать документы в другие. Именно поэтому было решено во время каникул продлить срок действия ученического голограммой, чтобы у всех школьников была возможность пользоваться льготами даже летом», — отметил во время брифинга 14 мая Артем Трапезников.

Он также рассказал, что нужно для того, чтобы перевыпустить ученический.

«От учебных заведений мы ожидаем списки учащихся для перевыпуска билетов. После этого «єДніпро» проверит всю информацию. После полной проверки списков, данные будут отправлять на печать. Далее готовы ученические будем выдавать учебным заведениям. Самая главная задача перевыпуска – обновление данных ребенка. Кто еще из родителей не предоставил фото ребенка для этого, должны это сделать. Фото должно быть без лишних элементов на светлом фоне в формате jpg. Его нужно послать классному руководителю”, — добавил Артем Трапезников.

С вопросами об ученических билетах можно обращаться на горячую линию КП «єДніпро» по номерам: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09:00 до 18 :00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.

В городском совете напомнили, что ученический билет дает возможность школьникам Днепра пользоваться электротранспортом бесплатно, а автобусами — со скидкой в 25%.

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