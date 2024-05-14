Облепил забор: в Днепре опасный пчелиный рой поселился во дворе многоэтажки

Жители Днепра продолжают находить пчелиные рои в неожиданных местах. Неделю назад пчелиный улей свалился на припаркованный автомобиль, после чего пчелы «оккупировали» машину, полностью облепив одно из окон. Сегодня большое семейство медоносных насекомых было замечено во дворе многоэтажки на улице Запорожское шоссе.
На Запорожском шоссе заметили пчелиный рой на заборе. Будьте осторожны, – отмечают авторы фото.
Люди предлагают позвать пчеловодов, которые знают как собрать насекомых вместе, а затем установить улей, чтобы пчелам было где поселиться.
На фото, обнародованном жителями Днепра, виден процесс роения — размножение пчелиной семьи, когда формируется новая колония из матки и большого количества рабочих пчел.
Пугаться пчелиного роя не стоит, обычно насекомые на этом этапе заняты поиском нового жилья для своей матки. В то же время, не нужно самостоятельно пытаться убрать скопления пчел, ведь тогда они могут атаковать, почувствовав, что существует угроза для их колонии.
Увидев пчелиный рой нужно либо ничего не делать, либо позвать спасателей, или пчеловодов, знающих правила обращения с медоносными насекомыми.
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