Как раньше выглядела знаменитая детская больница в Днепре: витражи на окнах и узкие лестницы эпохи Екатеринослава (ФОТО)

Одна из самых известных детских больниц Днепра была построена на пожертвования местной жительницы и стала лучшей на то время. Главный корпус был возведен в 1913 году и сегодня он является памятником архитектуры. Стены здания видели несколько войн, самых разных пациентов, мародеров и восстановление.

В 1911 году проект детской больницы был разработан архитектором Дмитрием Скоробогатовым. Здание в два этажа было закончено в 1913 году. Больница была бесплатная для пациентов и носила имя Надежды Алексеенко – вдовы богатого местного купца. Именно она пожертвовала городу сумму, необходимую для возведения. Медучреждение считалось одним из лучших в стране. Тут был водопровод, канализация, отопление, электрическое освещение, рентген-кабинет, операционная и самое современное на тот момент оборудование.

Во время Первой мировой войны больница была перепрофилирована под госпиталь для военных, а в 1919 году стала базой для одного из медицинских факультетов вуза Днепра, а позже и вовсе была закрыта. В годы революций ее разграбили и частично повредили корпус.

Только в 1925 году медучреждению удалось возобновить работу. На момент открытия больница представляла собой печальное зрелище – стены требовали ремонта, техники не хватало. Восстановлением ее занимался профессор Михаил Руднев. При нем был восстановлен главный корпус, открыта первая в городе молочная кухня, разработан проект увеличения корпусов больницы – в 1931 году к зданию был пристроен четырехэтажный корпус.

В 1941 году здание сильно пострадало из-за военных действий, но сама больница работать не перестала. Детей лечили в бомбоубежище. После освобождения Днепра оперировать детей тут начали только в 1945 году. Сегодня возведенный в 1913 году корпус считается памятником архитектуры местного значения.

фото: Управление по вопросам охраны культурного наследства ДМР

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