Знаменитый недострой: уникальные фото строительства отеля «Парус» в Днепре (ФОТО)

В начале февраля 2022 года Верховный Суд Украины вернул самый известный долгострой Днепра – гостиницу «Парус» в собственность города. Что с ним дальше будет – пока неизвестно. Здание стоит на набережной недостроенным призраком с 1987 года.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как строился «Парус».

Проект строительства здания разработали в 1972 году. На то время это должен был быть один из самых современных отелей – с бассейном и вертолетной площадкой на крыше. Для ее строительства на реке намыли специальный участок. Планировалось возвести здание в 32 этажа высотой.

К 1987 году оставалось оформить внутреннюю отделку номеров, тут уже были установлены двери и окна. Само здание было готово на 80%. Но деньги на строительство закончились и работы остановились.

Уже в начале 1990-х годов на территории отеля стали жить наркоманы и бомжи. Место стало одним из самых опасных в городе. Возле гостиницы регулярно происходили грабежи, изнасилования.

Любители экстрима приходили в «Парус» погулять, часть из погибли в результате несчастных случаев. Приходили сюда и желающие покончить жизнь самоубийством. За все время «Парус» унес жизнь более полусотни людей.

С начала 2000-х гостиница перешла в частную собственность. Но через два десятилетия была возвращена в громаду. Тогда же мер Днепра Борис Филатов заявил, что гостиницу взорвут и снесут, позже появился проект реконструкции территории вокруг гостиницы.

Но все эти планы были до полномасштабного вторжения. Когда они будут воплощены и будут ли вообще – неизвестно.

фото: А. Волок

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