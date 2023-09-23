Майже як влітку: 23 вересня на дніпрян чекає гарна погода

Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Згідно з прогнозами синоптиків, до вечора небо, яке залишалося в Дніпрі ясним майже весь день, можуть закрити хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 вересня:

На вишневому дереві ще тримається листя – буде тепло.

Полетіли перелітні птахи – зима буде суворою.

Багатий урожай горобини – осінь буде дощовою.

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