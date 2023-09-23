Майже як влітку: 23 вересня на дніпрян чекає гарна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, до вечора небо, яке залишалося в Дніпрі ясним майже весь день, можуть закрити хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 23 вересня:
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