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Майже як влітку: 23 вересня на дніпрян чекає гарна погода

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!

Новости Днепра про Майже як влітку: 23 вересня на дніпрян чекає гарна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, до вечора небо, яке залишалося в Дніпрі ясним майже весь день, можуть закрити хмари. Без опадів! Вранці температура повітря +16°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +27°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 23 вересня:

  • На вишневому дереві ще тримається листя – буде тепло.
  • Полетіли перелітні птахи – зима буде суворою.
  • Багатий урожай горобини – осінь буде дощовою.

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Новости Днепра про Майже як влітку: 23 вересня на дніпрян чекає гарна погодаУкраїнська Новости Днепра про Майже як влітку: 23 вересня на дніпрян чекає гарна погодаРусский

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