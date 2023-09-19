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До +27: як довго у Дніпрі протримається аномальна осіння спека

Сьогодні 21:22
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Схоже, осінь пішла у відпустку і щось повертатися не збирається.

Новости Днепра про До +27: як довго у Дніпрі протримається аномальна осіння спека

Хоча частину України незабаром накриє невеликий атмосферний фронт, який занесе деяким регіонам опади, проте суха аномально тепла погода протримається ще довго. 

Як зазначила синоптикиня Наталка Діденко, незначні дощі пройдуть місцями у західних (а, отже, й у Карпатах) та в північних областях.
На решті території втримається суха погода, лише трохи вологою хмарністю захопить Вінниччину.

Найспекотніше на півдні України, де температура повітря прогріється до +28. У Дніпрі з районами та на Полтавщині +23+26 градусів, на заході, у Київській, Житомирській та Чернігівській областях буде найсвіжіше, +18+23 градуси.

Новости Днепра про До +27: як довго у Дніпрі протримається аномальна осіння спека

Аномальне тепло протримається у Дніпрі принаймні до кінця тижня, коли вдарить +27. Щоправда, вночі буде прохолодно – +11..+12 градусів, тож зранку/ввечері варто прихопити з собою теплий одяг. Далі загадувати не будемо, адже погода може змінитися у будь-яку мить. 

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Новости Днепра про До +27: як довго у Дніпрі протримається аномальна осіння спекаУкраїнська Новости Днепра про До +27: як довго у Дніпрі протримається аномальна осіння спекаРусский

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