У Дніпрі пройшов фестиваль здорового способу життя

У парку Зелений Гай пройшов фестиваль здорового способу життя.

В ньому взяли участь 180 учасників з Дніпра та області.

Особливий наголос організатори зробили на зв’язок з рухом Workout.

Фестиваль так і називається «Workout Fest 2023». Змагання та різні активності розпочались із 15 години.

Ми хочемо, аби молоді спортсмени, атлети отримали можливість виступити на великій сцені. Щоб це був не лише спортивний майданчик у дворі. Ми прагнемо, щоб спортсмени отримували визнання за свої результати, – говорить Шуліка Гауранітай, віце-президент федерації «Street workout Україна».

Переможці змагань отримали кубки та різні нагороди.

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