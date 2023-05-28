Талибан атаковал пограничные войска Ирана и объявил войну: минимум трое убитых

На границе Ирана и Афганистана очередной конфликт.

Двое иранских пограничников и один боец талибана были убиты после того, как у пограничного поста между Ираном и Афганистаном началась стрельба. Об этом сообщает Aljazeera.

Напряжение между двумя странами выросло 27 мая, когда талибан использовал для атаки на Иран тяжелую бронетехнику и обстрелял пограничный пункт. Талибы опубликовали видео-доказательства того, что они приблизились к границе Ирана.

Лидеры талибана заявили, что будут бороться с «коррумпированным Ираном, еще сильнее, чем на войне против США». Они угрожают Ирану войной.

«Если старейшины позволят джихад, мы скоро завоюем Иран», – заявил один из предводителей талибов.

Представители Ирана обвинили талибов в том, что они «нарушили нормы международного права». Исламская республика «дала отпор афганским формированиям».

Официальный представитель Минобороны Афганистана обвинил в атаке Иран, первым обстрелявший «нулевую» зону между странами.

Что предшествовало

Беспорядки произошли после того, как глава Ирана Ибрагим Райси предупредил талибов не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд. По его словам, афганцы ограничили поток воды из водоема в засушливые районы Ирана. Таким образом, талибы нарушили договор 1973 года.

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