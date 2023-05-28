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  • Талібан атакував прикордоння Ірану та оголосив війну: мінімум троє вбитих

Талібан атакував прикордоння Ірану та оголосив війну: мінімум троє вбитих

Сьогодні 10:39
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На кордоні Ірану та Афганістану чергові заворушення.

Новости Днепра про Талібан атакував прикордоння Ірану та оголосив війну: мінімум троє вбитих

Двоє іранських прикордонників і один боєць талібану були вбиті після того, як біля прикордонного поста між Іраном і Афганістаном почалася стрілянина. Про це повідомляє Aljazeera. 

Напруження між двома країнами зросло 27 травня, коли талібан використав для атаки на Іран важку бронетехніку та обстріляв прикордонний пункт. Таліби опублікували відео-докази того, що вони наблизилися до прикордоння Ірану. 

Лідери талібану заявили, що боротимуться з “корумпованим Іраном, ще сильніше ніж на війни проти США”. Вони погрожують Ірану війною. 

«Якщо старійшини дозволять джихад, ми скоро завоюємо Іран», – заявив один з ватажків талібів.

Представники Ірану звинуватили талібів у тому, що вони “порушили норми міжнародного права”. Натомість, Ісламська республіка “дала відсіч афганським формуванням”. 

Офіційний представник Міноборони Афганістану звинуватив в атаці Іран, який першим обстріляв “нульову” зону між країнами. 

Що передувало

Заворушення сталися після того, як очільник Ірану Ібрагім Райсі попередив талібів не порушувати права Ірану на воду в річці Гільменд. За його словами, афганці обмежили потік води з водойми у посушливі райони Ірану. Таким чином, таліби порушили договір 1973 року. 

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#Афганистан #Иран
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