Предприниматель завез в Днепр запрещенных продуктов из Ирана на 3 миллиона: что собирался продавать

Об этом сообщили в полиции Днепра.
На днях правоохранители нашли в Днепре продуктовый склад, где хранились иранские продукты, которые ввезли в Украину незаконно. Продукцию собирались продавать на территории области.
Заметим, что Украина разорвала дипотношения с Ираном, поэтому товары, изготовленные в этой стране, подпадают под санкции.
30 тысяч единиц разной продукции хранились в складском помещении на территории Днепра. Общая стоимость иранских товаров составляет 3 миллиона гривен. Все продукты без надлежащих документов и сертификатов качества.
Судя по фото, на складе хранились сухофрукты – изюм, финики, а также разнообразные консервы.
Во время обысков правоохранители изъяли всю продукцию. Успел ли предприниматель что-нибудь продать не уточняется.
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