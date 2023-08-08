Предприниматель завез в Днепр запрещенных продуктов из Ирана на 3 миллиона: что собирался продавать

В Днепре разоблачили предпринимателя, который завозил в Украину продукцию из подсанкционного Ирана.

Об этом сообщили в полиции Днепра.

На днях правоохранители нашли в Днепре продуктовый склад, где хранились иранские продукты, которые ввезли в Украину незаконно. Продукцию собирались продавать на территории области.

Заметим, что Украина разорвала дипотношения с Ираном, поэтому товары, изготовленные в этой стране, подпадают под санкции.

30 тысяч единиц разной продукции хранились в складском помещении на территории Днепра. Общая стоимость иранских товаров составляет 3 миллиона гривен. Все продукты без надлежащих документов и сертификатов качества.

Судя по фото, на складе хранились сухофрукты – изюм, финики, а также разнообразные консервы.

Во время обысков правоохранители изъяли всю продукцию. Успел ли предприниматель что-нибудь продать не уточняется.

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