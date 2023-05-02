Предприниматели из Днепра хотели продать Ирану двигатели для военных самолетов: подробности

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Двое дельцов из Днепра хотели заработать, продав авиадвигатели в Иран. За них предприниматели просили 400 тысяч долларов.
Известно, что заказчики планировали установить эти двигатели на военно-транспортные самолеты АН-74. Продажа такой продукции контролируется государством, потому злоумышленники хотели вывезти запчасти под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Чтобы это удалось сделать, они подделывали транспортные декларации.
Как отметили в СБУ, силовикам удалось остановить их деятельность.
Авиадвигатели дельцы украли с баланса одного из ликвидированных госпредприятий. Злоумышленники собирались сделать «косметический» ремонт, чтобы продать запчасти как новые. Сохраняли их в ангаре.
Известно, организаторами «схемы» являются двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку.
В настоящее время запчасти изъяли и отправили на экспертизу, чтобы решить, можно ли их передать на нужды обороны Украины.
Продолжается расследование.
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