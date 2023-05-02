Взрывы в Павлограде: в норме ли радиационный фон на Днепропетровщине

Несмотря на разные слухи, которые распространяются в сети после ракетных ударов по Павлоградскому району, радиационный фон в Днепре и области сохраняется в пределах нормы.
Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.
По данным метеостанций области, по состоянию на 09:00 2 мая радиационный фон в Днепре составляет 13 мкР/ч.
…в Павлограде – 11 мкР/час.
В других городах и селах области радиационный фон тоже находится в пределах нормы.
Отметим, допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.
Поэтому сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам.
Напомним, ранее мы писали, что рф могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофе.
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