Взрывы в Павлограде: в норме ли радиационный фон на Днепропетровщине

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Несмотря на разные слухи, которые распространяются в сети после ракетных ударов по Павлоградскому району, радиационный фон в Днепре и области сохраняется в пределах нормы.

Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным метеостанций области, по состоянию на 09:00 2 мая радиационный фон в Днепре составляет 13 мкР/ч.

…в Павлограде – 11 мкР/час.

В других городах и селах области радиационный фон тоже находится в пределах нормы.

Отметим, допустимым является фон со значением до 25 мкР/час.

Поэтому сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам.

Напомним, ранее мы писали, что рф могла ударить по химзаводу, взрыв на котором приведет к экологической катастрофе.

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