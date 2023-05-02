Днепряне смогут невооруженным глазом увидеть редкое лунное затмение: когда и как смотреть

Через несколько дней произойдет первое лунное затмение в 2023 году. В ночь с 5 на 6 мая можно будет увидеть необычное астрологическое явление.
Жители Европы, Африки, Азии и Австралии смогут невооруженным глазом наблюдать за глубоким полутеневым лунным затмением. То есть солнце закроет луну не полностью, а бросит на нее тень, а поверхность космического тела станет темной или коричневой.
Наблюдать за этим явлением можно и в Днепре.
Как и когда смотреть на лунное затмение 5 мая
В пятницу, 5 мая, около 17:14 по Киеву начнется лунное затмение. Продлится оно более 4 часов, до 21:31. Пик придется на 19:22.
По словам астрономов, в последний раз такое полутеневое затмение мы могли наблюдать в феврале 2017 года, а в следующий раз похожее астроявление произойдет не раньше сентября 2042 года.
Если будет хорошая погода, то 19:22 днепряне смогут увидеть потемнение края Луны невооруженным глазом. Лучше всего смотреть на затмение за городом, где нет светового загрязнения, но наблюдать за ним можно и среди многоэтажек. Впрочем, если хотите в полной мере насладиться этим астроявлением, то лучше всего делать это подальше от высоток.
Как повлияет затмение на людей
Хотя научного подтверждения тому, что затмения как-то влияют на людей нет, однако некоторые метеочувствительные люди могут в этот день ощущать беспокойство, эйфорию или быть возбужденными или нервозными.
Астрологи рекомендуют в этот день не начинать ничего нового, воздержаться от дальних путешествий, ограничить тяжелые физические нагрузки и следить за своими эмоциями.
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