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Днепряне смогут невооруженным глазом увидеть редкое лунное затмение: когда и как смотреть

Сегодня 13:47
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Днепряне смогут посмотреть на первое в этом году затмение.

Новости Днепра про Днепряне смогут невооруженным глазом увидеть редкое лунное затмение: когда и как смотреть

Через несколько дней произойдет первое лунное затмение в 2023 году. В ночь с 5 на 6 мая можно будет увидеть необычное астрологическое явление.

Жители Европы, Африки, Азии и Австралии смогут невооруженным глазом наблюдать за глубоким полутеневым лунным затмением. То есть солнце закроет луну не полностью, а бросит на нее тень, а поверхность космического тела станет темной или коричневой.

Наблюдать за этим явлением можно и в Днепре.

Как и когда смотреть на лунное затмение 5 мая

В пятницу, 5 мая, около 17:14 по Киеву начнется лунное затмение. Продлится оно более 4 часов, до 21:31. Пик придется на 19:22.

По словам астрономов, в последний раз такое полутеневое затмение мы могли наблюдать в феврале 2017 года, а в следующий раз похожее астроявление произойдет не раньше сентября 2042 года.

Если будет хорошая погода, то 19:22 днепряне смогут увидеть потемнение края Луны невооруженным глазом. Лучше всего смотреть на затмение за городом, где нет светового загрязнения, но наблюдать за ним можно и среди многоэтажек. Впрочем, если хотите в полной мере насладиться этим астроявлением, то лучше всего делать это подальше от высоток.

Как повлияет затмение на людей

Хотя научного подтверждения тому, что затмения как-то влияют на людей нет, однако некоторые метеочувствительные люди могут в этот день ощущать беспокойство, эйфорию или быть возбужденными или нервозными.

Астрологи рекомендуют в этот день не начинать ничего нового, воздержаться от дальних путешествий, ограничить тяжелые физические нагрузки и следить за своими эмоциями.

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