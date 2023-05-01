В Павлограде отец зарезал своего сына

Как сообщили в полиции, 54-летний отец нанес 31-летнему сыну удар ножом в грудь. К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.
Полицейские установили обстоятельства происшествия и задержали злоумышленника. Орудие преступления – нож – изъяли и направили на экспертизу.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти.
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Александра Лучка
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