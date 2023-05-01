Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Павлограде отец зарезал своего сына

Сегодня 16:31
просмотров

Случилось это сегодня ночью, 1 мая.

Новости Днепра про В Павлограде отец зарезал своего сына

Как сообщили в полиции, 54-летний отец нанес 31-летнему сыну удар ножом в грудь. К сожалению, ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Полицейские установили обстоятельства происшествия и задержали злоумышленника. Орудие преступления – нож – изъяли и направили на экспертизу.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Павлограде отец зарезал своего сынаУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде отец зарезал своего сынаРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти
    Новости Днепра
    Сегодня 13:57
    Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти

    Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в одном из домов…

    На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назад
    Новости Днепра
    Сегодня 12:00
    На Днепропетровщине в реке нашли мертвым мужчину, который пропал неделю назад

    В Павлограде нашли мужчину, которого искали больше недели.

    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины
    Новости Днепра
    Вчера 17:54
    В Павлограде в реке нашли тело 36-летнего мужчины

    В воскресенье, 30 апреля, в Павлограде на поверхности воды реки…

    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД
    Новости Днепра
    29.04.2023 20:10
    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД

    Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику,…

    Последние новости

    Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка
    Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка

    В Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка.

    Сегодня 15:59
    просмотров
    В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)
    В Днепре возле больницы собрались люди с факелами (ВИДЕО)

    Возле днепровской больницы видели людей с файерами.

    Сегодня 15:20
    просмотров
    В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера: не понравилась прическа
    В Кривом Роге клиентка напала с ножницами на парикмахера: не понравилась прическа

    Женщине не понравилась новая длина волос.

    Сегодня 14:47
    1
    просмотров
    «Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)
    «Днепровские Рататуи»: посреди двора в центре Днепра поселилась стая крыс (ВИДЕО)

    В Днепре стая крыс поселилась посреди одного из дворов.

    Сегодня 14:23
    просмотров
    Как раньше выглядел  знаменитый фонтан с журавлями на левом берегу Днепра (ФОТО)
    Как раньше выглядел  знаменитый фонтан с журавлями на левом берегу Днепра (ФОТО)

    Возле одной из музыкальных школ на левом берегу Днепра несколько десятков лет назад была установлена скульптура двух журавлей. Находилась она прямо в фонтане.

    Сегодня 14:18
    просмотров
    Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти
    Поссорились: в Днепре мужчина забил сожительницу до смерти

    Инцидент произошел в субботу, 29 апреля, в одном из домов на улице Данила Галицкого.

    Сегодня 13:57
    2
    просмотров
    Распускаются кельрейтерия и аралия: в Днепре на выходных снова будет работать ботсад
    Распускаются кельрейтерия и аралия: в Днепре на выходных снова будет работать ботсад

    В Днепре в субботу будет работать ботсад.

    Сегодня 13:50
    просмотров
    Некоторые потребители Днепра и области обесточены: из-за обстрелов 1 мая повреждения электросетей
    Некоторые потребители Днепра и области обесточены: из-за обстрелов 1 мая повреждения электросетей

    В Днепре и области есть обесточивание из-за ночных обстрелов.

    Сегодня 13:13
    просмотров
    В Днепре с сегодняшнего дня заработали фонтаны (ВИДЕО)
    В Днепре с сегодняшнего дня заработали фонтаны (ВИДЕО)

    В Днепре с 1 мая работают фонтаны.

    Сегодня 12:35
    просмотров
    Где смотреть Евровидение 2023 и какие украинские звезды выступят на сцене конкурса
    Где смотреть Евровидение 2023 и какие украинские звезды выступят на сцене конкурса

    В этом году песенный конкурс Евровидение пройдет в Великобритании. Сцена, где будут выступать артисты из разных стран оборудована в Ливерпуле. Соревноваться за приз лучшего исполнителя Европы будут уже 67 раз.

    Сегодня 12:29
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх