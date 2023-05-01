Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка

О печальном известии сообщил днепровский журналист и коллега погибшей Влад Малько на своей странице на Facebook.
Внезапно ушла из жизни журналистка Анна-Мария Чеберяк. О ее смерти стало известно 22 апреля.
Сердечно-легочная недостаточность. Молодая, талантливая, – отметил журналист.
У Анны-Марии осталось двое сыновей 10 и 14 лет, а мужчина считается пропавшим без вести на войне. Детьми теперь будут заниматься бабушки и дедушки.
Если кто-то из коллег и неравнодушных людей может помочь, оставлю карточку матери мужа, — говорится в сообщении.
Карточка мамы мужа Анны-Марии – 5168 7456 0788 1239, Чеберяк Татьяна Александровна.
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