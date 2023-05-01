Осталось два сына: в Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка

В Днепре внезапно ушла из жизни молодая журналистка.

О печальном известии сообщил днепровский журналист и коллега погибшей Влад Малько на своей странице на Facebook.

Внезапно ушла из жизни журналистка Анна-Мария Чеберяк. О ее смерти стало известно 22 апреля.

Сердечно-легочная недостаточность. Молодая, талантливая, – отметил журналист.

У Анны-Марии осталось двое сыновей 10 и 14 лет, а мужчина считается пропавшим без вести на войне. Детьми теперь будут заниматься бабушки и дедушки.

Если кто-то из коллег и неравнодушных людей может помочь, оставлю карточку матери мужа, — говорится в сообщении.

Карточка мамы мужа Анны-Марии – 5168 7456 0788 1239, Чеберяк Татьяна Александровна.