Дніпряни зможуть неозброєним оком побачити рідкісне місячне затемнення: коли та як дивитися

Дніпряни зможуть подивитися на перше цього року затемнення.

Через декілька днів відбудеться перше місячне затемнення в 2023 році. У ніч з 5 на 6 травня можна буде побачити незвичне астрологічне явище.

Мешканці Європи, Африки, Азії та Австралії зможуть неозброєним оком спостерігати за глибоким напівтіньовим місячним затемненням. Тобто сонце закриє місяць не повністю, а кине на нього тінь, а поверхня космічного тіла стане темною або коричневою.

Спостерігати за цим явищем можна і в Дніпрі.

Як та коли дивитися на місячне затемнення 5 травня

У п’ятницю, 5 травня, близько 17:14 за Києвом почнеться місячне затемнення. Триватиме воно понад 4 години, до 21:31. Пік припаде на 19:22.

За словами астрономів, востаннє таке напівтіньове затемнення ми могли спостерігати у лютому 2017 року, а наступного разу схоже астроявище відбудеться не раніше вересня 2042.

Якщо буде гарна погода, то 19:22 дніпряни зможуть побачити потемніння краю Місяця неозброєним оком. Краще за все дивитися на затемнення за містом, де немає світлового забруднення, але спостерігати за ним можна і посеред багатоповерхівок. Втім, якщо хочете в повній мірі насолодитися цим астроявищем, то краще за все робити це подалі від висоток.

Як вплине затемнення на людей

Хоча наукового підтвердження тому, що затемнення якось впливають на людей нема, проте деякі метеочутливі люди, можуть в цей день відчувати занепокоєння, ейфорію або бути збудженими чи знервованими.

Астрологи рекомендують в цей день не починати нічого нового, утриматися від далеких подорожей, обмежити важкі фізичні навантаження та слідкувати за своїми емоціями.

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