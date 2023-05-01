Сайт Дніпра Новини Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращих Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращих
Крутий результат показали спортсмени з Кривого Рогу в Invictus Games. Це змагання серед військових та ветеранів.
Цього року вони проходили у Львові. Понад двісті атлетів боролися за призові місця. Криворіжці – одні з найкращих.
«Золото» в Олександра Пискуна з настільного тенісу і «бронза» зі стрільби з лука. Ще треті місця посіли: у стрільбі з лука – Євген Олійник, у плаванні – Василь Стуженко та Олег Должок.
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Українська Русский Надежда Захарченко
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