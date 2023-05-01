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Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращих

Сьогодні 20:30
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Крутий результат показали спортсмени з Кривого Рогу в Invictus Games. Це змагання серед військових та ветеранів. 

Новости Днепра про Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращих

Цього року вони проходили у Львові. Понад двісті атлетів боролися за призові місця. Криворіжці – одні з найкращих. 
 
«Золото» в Олександра Пискуна з настільного тенісу і «бронза» зі стрільби з лука. Ще треті місця посіли: у стрільбі з лука – Євген Олійник, у плаванні – Василь Стуженко та Олег Должок. 
 

Новости Днепра про Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращих

Новости Днепра про Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращих

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Новости Днепра про Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращихУкраїнська Новости Днепра про Золото і чотири бронзи: криворіжські спортсмени стали одними з найкращихРусский

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